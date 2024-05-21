Гандболисты «Зенита» сравняли счёт в серии за третье место с «Пермскими медведями»

В понедельник, 20 мая, гандбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал выездную победу над «Пермскими медведями» в серии за третье место в мужской Суперлиге — 2023/2024. Матч завершился со счётом 37:36 в пользу питерской команды. В первой игре серии пермская команда одержала победу со счётом 41:34.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий санкт-петербургской команды Олег Луня. На его счету 10 забитых голов. В составе «Пермских медведей» разыгрывающий Денис Афонин забросил девять мячей.

Третья игра в серии до двух побед состоится в Санкт-Петербурге 26 мая.

Суперлига. Серия за 3-е место. Второй матч.

«Пермские медведи» — «Зенит» — 36:37 (19:15) (Афонин — 9; Луня — 10).

Счёт в серии — 1:1.