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Определился победитель командного чемпионата России в тройном прыжке

Определился победитель командного чемпионата России в тройном прыжке
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21 мая в Сочи на стадионе имени Славы Метревели стартовал командный чемпионат России по лёгкой атлетике.

По итогам финальных соревнований в тройном прыжке победителем в этом виде стал представляющий Москву Виталий Павлов, который показал результат 16.48. Второе место занял выступавший вне зачёта Максим Нестеренко из Республики Беларусь, который показал такой же максимальный результат, как и обладатель золотой медали. Обладателем серебра с результатом 16.44 стал представитель Санкт-Петербурга Дмитрий Чижиков. Бронзовую медаль получил представляющий Москву и Челябинскую область Илья Телькунов — его результат составил 16.37.

Командный чемпионат России по лёгкой атлетике будет завершён 22 мая. Трансляции соревнований можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

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