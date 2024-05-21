19-летний Максим Шелих впервые в карьере стал чемпионом России в беге на 800 м

В Сочи прошли финальные забеги на 800 метров у мужчин в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходят на стадионе имени Славы Метревели и продлятся до завтра, 22 мая.

Чемпионом России в рамках данного забега и впервые в карьере стал 19-летний Максим Шелих. Он также установил свой личный рекорд 1.47, 21 секунды. Прошлый лучший результат Шелиха (1.48,89 секунды) был установлен на стадион «Калининец» (Екатеринбург).

Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России — 2024, Сочи. Бег на 800 метров, финал. Мужчины:

1. Максим Шелих (Москва, Оренбургская область) – 1.47,21 секунды.

2. Константин Холмогоров (Москва, Пермский край) – 1.47,70.

3. Даниил Некрасов (Липецкая область) – 1.47,77.

«Я, как только узнал, что еду на командный чемпионат России, я такой: ууу, я хочу и всё! Смотрите, соперники на 10 лет старше меня условно, и надо в себя поверить, потому что ты ребёнок из деревни (посёлок Акбулак Оренбургской области. – Прим. «Чемпионата»). Сначала я гуляю по деревне, а потом я еду в Москоу», – сказал Шелих в эфире «Матч ТВ» после победы.