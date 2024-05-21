20-летний россиянин Тимур Арбузов завоевал серебро чемпионата мира — 2024 по дзюдо

20-летний россиянин Тимур Арбузов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира – 2024 по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Мировое первенство проходит в Абу-Даби (ОАЭ) и продлится до 23 мая.

В решающей схватке Арбузов, как и другие россияне, выступающий в Абу-Даби в нейтральном статусе, проиграл двукратному чемпиону мира (2022, 2023 года), трёхкратному чемпиону Европы представителю Грузии Тато Григалашвили.

Важно отметить, что серебро Арбузова стало первой медалью для сборной России на данном чемпионате.

Старт ЧМ-2024 ознаменовался неприятным инцидентом с участием россиянина Аюба Блиева, который выступает в весовой категории до 60 кг. В полуфинале с серебряным призёром Олимпиады в Токио Янгом из Тайваня Блиева дисквалифицировали за запрещённый приём – давление на локтевой сустав в обратную сторону «ваке-гатаме». Из-за наказания Блиев не смог побороться за бронзовую медаль в своей категории.