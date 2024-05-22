Покер Синцовой помог сборной России разгромить сборную Узбекистана

21 мая в спортивном комплексе «Юнусабад» в Ташкенте прошёл товарищеский матч по футзалу между женскими сборными России и Узбекистана. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу российской национальной команды (3:0 после первого тайма).

В составе сборной России покер оформила Софья Синцова, которая отличилась на 11-й, 16-й, 23-й и 32-й минутах — в её активе первый, второй, четвёртый и шестой голы нашей команды. Третий мяч на 18-й минуте влетел в сетку ворот сборной Узбекистана на 18-й минуте в результате автогола, пятый гол на 24-й минуте записала на свой счёт Яна Садакова.

22 мая состоится вторая товарищеская встреча между женскими сборными Узбекистана и России по футзалу, начало матча запланировано на 18:00 мск.