Арбузов прокомментировал поражение в финальной схватке на чемпионате мира — 2024 по дзюдо

20-летний россиянин Тимур Арбузов прокомментировал своё выступление на чемпионате мира – 2024 по дзюдо. Спортсмен завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг. В решающей схватке Арбузов проиграл представителю Грузии Тато Григалашвили.

«Бронзу выигрывают, а серебро — это значит ты проигрываешь главную встречу. Каждый соперник был сегодня по-своему тяжёлым. Я готов был сегодня отлично, напирал, и он допустил третье шидо. В финале мы в начале столкнулись лбами — у меня шишка, он рассечение получил (речь о Тато Григалашвили. – Прим. «Чемпионата»). Но перерывы на перевязки на меня не влияли. Думаю, это моя ошибка была, надо изучить всё, оставалось восемь секунд, времени отыграться не хватило. Впереди у нас сбор в Сириусе — буду продолжать работать», — приводит слова Арбузова ТАСС.

Мировое первенство проходит в Абу-Даби (ОАЭ) и продлится до 23 мая.