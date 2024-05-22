Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стали известны результаты женского забега на 800 м на командном чемпионате России

Стали известны результаты женского забега на 800 м на командном чемпионате России
Комментарии

21 мая в Сочи на стадионе имени Славы Метревели стартовал командный чемпионат России по лёгкой атлетике.

В ходе соревновательного дня 21 мая прошли состязания в беге на дистанцию 800 метров у женщин. Его победительницей с результатом 2.01,55 стала Мария Прохорец, представляющая на командном чемпионате Брянскую область.

Серебряную медаль в забеге на 800 метров завоевала Нигина Тухтаева из Санкт-Петербурга, её время — 2.02,64. Обладательницей бронзовой медали с результатом 2.03,80 стала Екатерина Самуйлова, представляющая Москву и Тверскую область.

Стартовавший 21 мая в Сочи командный чемпионат России по лёгкой атлетике будет завершён 22 мая. Трансляции соревнований можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Материалы по теме
Иванов и Тангара выиграли забег на 400 метров с барьерами на командном чемпионате России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android