Стали известны результаты женского забега на 800 м на командном чемпионате России

21 мая в Сочи на стадионе имени Славы Метревели стартовал командный чемпионат России по лёгкой атлетике.

В ходе соревновательного дня 21 мая прошли состязания в беге на дистанцию 800 метров у женщин. Его победительницей с результатом 2.01,55 стала Мария Прохорец, представляющая на командном чемпионате Брянскую область.

Серебряную медаль в забеге на 800 метров завоевала Нигина Тухтаева из Санкт-Петербурга, её время — 2.02,64. Обладательницей бронзовой медали с результатом 2.03,80 стала Екатерина Самуйлова, представляющая Москву и Тверскую область.

Стартовавший 21 мая в Сочи командный чемпионат России по лёгкой атлетике будет завершён 22 мая. Трансляции соревнований можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».