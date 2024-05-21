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Граборенко выиграла соревнования «Королева спорта» в беге на 100 метров с барьерами

В Сочи прошли финальные старты второго этапа серии соревнований «Королева спорта», а также забег на 100 метров с барьерами в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходят на стадионе имени Славы Метревели и продлятся до завтра, 22 мая.

Эльвира Граборенко, представляющая Беларусь, стала победительницей второго этапа серии соревнований «Королева спорта» в беге на 100 метров с барьерами (12,82 секунды).

Виктория Погребняк (Томская область и Алтайский край) выиграла командный чемпионат России в беге на 100 метров с барьерами, показав результат 13,25 секунды.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Бег на 100 метров с барьерами, финал

1. Эльвира Граборенко (Республика Беларусь) — 12,82 секунды.

2. Руслана Романовская (Республика Беларусь) – 13,09.

3. Светлана Парахонько (Республика Беларусь) – 13,20.

Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России — 2024, Сочи. Бег на 100 метров с барьерами, финал

1. Виктория Погребняк (Томская область, Алтайский край) – 13,25 секунды.

2. Валерия Громова (Санкт-Петербург) – 13,49.

3. Ксения Примак (Краснодарский край и Удмуртская область) – 13,54.