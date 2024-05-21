13-летний шахматист Иван Землянский станет самым молодым гроссмейстером в истории России

13-летний шахматист Иван Землянский готовится стать самым молодым гроссмейстером в истории России по итогам выступления на турнире в Шардже (ОАЭ), сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

После восьми туров соревнований в Шардже Землянский набрал пять очков и выполнил заключительную норму гроссмейстера, четвёртую по счёту. По ходу турнира россиянин обыграл представителя Словении Владимира Федосеева, который занимает 36-е место в мировом рейтинге, а также индийцев Адитью Миттала (172) и Абхиджита Гупту (183).

Теперь Ивану лишь требуется одно выполнение в «швейцарках». По информации ФШР, на ближайшем конгрессе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Землянскому будет присвоено звание гроссмейстера (наивысшее шахматное звание).

«Результат молодого игрока входит в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времён и народов», — говорится в официальном заявлении ФШР.

Напомним, самым молодым гроссмейстером в мировой истории шахмат является Абхиманью Мишра из США. Он получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет и четырёх месяцев. Сегодня, 21 мая, Землянский сыграл с ним вничью.