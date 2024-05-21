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18 пловцов из Бразилии примут участие в Играх БРИКС в Казани

18 пловцов из Бразилии примут участие в Играх БРИКС в Казани
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18 бразильских пловцов станут участниками Игр БРИКС, которые примет Казань. Команда из Бразилии привезёт в Россию пять участников с олимпийским опытом. Об этом сообщил сайт Swim Swam.

В состав команды вошли участники Олимпиады-2020 в Токио (Япония) Наталия Алмейда, Матеус Гонче и Джованна Диаманте. В списке значатся и Жоао Гомес Жуниор с Брандонном Алмейдой. Они принимали участие в Играх 2016 года в Рио‑де‑Жанейро. Уточняется, что ни один из участников соревнований в России не будет выступать на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ждёт спортсменов из Китая на соревнованиях, которые пройдут на территории РФ в 2024 году. Об этом президент сказал после церемонии подписания документов во время его государственного визита в Китай.

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