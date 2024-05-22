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Легкоатлет Степан Поистогов был пойман с наркотическим веществом

Легкоатлет Степан Поистогов был пойман с наркотическим веществом
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Двукратный серебряный призёр командного чемпионата Европы российский легкоатлет Степан Поистогов был пойман в Екатеринбурге с наркотическим веществом.

«На ул. Сахалинская, 34 Поистогов через закладку купил 2,83 грамма мефедрона. Полиции он попался в тот момент, когда сбросил полимерный пакет с наркотиком. Поистогов объяснил, что запрещённое вещество купил для личного потребления, а не сбыта», — передаёт информацию агентство URA.RU.

Также отмечается, что вместе с Поистоговым был задержан ещё один человек, которого по неизвестным причинам сразу отпустили.

Сам легкоатлет сейчас находится на свободе, но в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Напомним, Степан Поистогов является бывшим мужем легкоатлетки Екатерины Поистоговой, которая ранее была дисквалифицирована по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) за применение допинга. В связи с этим она лишилась самой большой награды в карьере — серебра на дистанции 800 м на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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