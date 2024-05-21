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В 41-летнем возрасте умер врач регбийного клуба «Фили» Владимир Сковердяка

В 41-летнем возрасте умер врач регбийного клуба «Фили» Владимир Сковердяка
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В воскресенье, 19 мая, на 42-м году жизни скончался врач регбийной команды «Фили» Владимир Сковердяка.

«Вчера не стало врача нашей команды… У Владимира осталась жена и четверо детей. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — приводятся слова соболезнования в телеграм-канале московского клуба.

Свои соболезнования выразила и Московская академия регби.

В 2020 году Владимир Сковердяка сам участвовал в регбийных соревнованиях. В составе команды «Автозаводцы» он выступал во втором дивизионе Первенства Москвы среди любительских команд.

«Фили» выступает в PARI чемпионате Высшей лиги. Команда пять раз становилась чемпионом СССР (1970, 1972, 1973, 1974, 1975) и один раз выиграла Кубок (1977).

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