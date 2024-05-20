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Тадей Погачар выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия»

Тадей Погачар выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия»
Тадей Погачар
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В воскресенье, 19 мая, словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем 15-го этапа «Джиро д’Италия» с горным финишем в Ливиньо.

«Мы планировали этот этап с декабря, и я очень рад, что смог выиграть королевский этап», — сказал Погачар на пресс-конференции.

В рамках 15-го этапа Наиро Кинтана финишировал вторым, проиграв 29 секунд. Георг Штайнхаузер — третий (+2.32), Ромен Барде — четвёртый (+2.48), а далее — Даниэль Фелипе Мартинес и Герайнт Томас, проигравшие 2 минуты и 51 секунду.

В генеральной классификации Герайнт Томас из Ineos Grenadiers теперь проигрывает Погачару 6 минут и 41 секунду, а Даниэль Фелипе Мартинес из Bora — Hansgrohe — 6 минут и 56 секунд. Бен О’Коннор из Decathlon AG2R La Mondiale уступает обладателю розовой майки «Джиро д’Италии» 7 минут и 43 секунды, а замыкающий пятёрку лучших Антонио Тибери из Bahrain — Victorious — 9 минут и 27 секунд.

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