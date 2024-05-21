Иванов и Тангара выиграли забег на 400 метров с барьерами на командном чемпионате России

В Сочи прошли финальные забеги на 400 метров с барьерами в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходят на стадионе имени Славы Метревели и продлятся до завтра, 22 мая.
Победителем решающего забега у мужчин стал Фёдор Иванов, преодолевший дистанцию за 49,64 секунды. В женском забеге лучшей стала Эмилия Тангара (57,20 секунды).
Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России — 2024, Сочи. Бег на 400 метров с барьерами, финал
Мужчины:
1. Фёдор Иванов (Москва) — 49,64 секунды.
2. Денис Новосельцев (Ростовская область) – 50,22.
3. Владимир Лысенко (Московская и Курская области) – 51,11.
Женщины:
1. Эмилия Тангара (Воронежская и Курская области) — 57,20 секунды.
(2). Екатерина Беланович (Республика Беларусь) – 57,71.
2. Кристина Вершинина (Иркутская область) – 58,30.
3. Ирина Баулина (Воронежская область) – 58,67.