Мустафина: загадывать не буду, но очень хочу поехать на ОИ-2020 в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастикезаявила о намерении выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.«Загадывать не буду, но очень хочу поехать в Токио. Взять золото Олимпиады на брусьях? Зная, какой это сложный снаряд, очень тяжело сказать, что будет через три года именно на брусьях. Но есть стимул поехать на ОИ и выступить за команду. Я на все 100% хочу поехать в Токио», — приводит слова Мустафиной «Спорт FM».