Крамник и Накамура сыграли вничью, Непомнящий вышел в лидеры мемориала Корчного

Россиянинобыгрализ Израиля в четвёртом туре международного шахматного турнира «Мемориал Виктора Корчного» в Цюрихе и вышел в единоличные лидеры соревнований, так как его конкуренты свели свои партии вничью. Россиянинбелыми фигурами разошелся миром сиз США, а ещё один россиянин,, сыграл вничью с французом. Ещё в одном матчеиз Индии обыграл россиянинаПоложение после четырёх туров: 1. Непомнящий — 6 очков. 2-4. Накамура, Крамник, Свидлер — по 5. 5. Ананд — 4. 6. Гельфанд — 3. 7-8. Опарин и Пеллетье — по 2.