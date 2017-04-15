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Крамник и Накамура сыграли вничью, Непомнящий вышел в лидеры мемориала Корчного

15 апреля 2017, суббота. 18:39. Другие
Россиянин Ян Непомнящий обыграл Бориса Гельфанда из Израиля в четвёртом туре международного шахматного турнира «Мемориал Виктора Корчного» в Цюрихе и вышел в единоличные лидеры соревнований, так как его конкуренты свели свои партии вничью. Россиянин Владимир Крамник белыми фигурами разошелся миром с Хикару Накамурой из США, а ещё один россиянин, Пётр Свидлер, сыграл вничью с французом Янником Пеллетье. Ещё в одном матче Вишванатан Ананд из Индии обыграл россиянина Григория Опарина.

Положение после четырёх туров: 1. Непомнящий — 6 очков. 2-4. Накамура, Крамник, Свидлер — по 5. 5. Ананд — 4. 6. Гельфанд — 3. 7-8. Опарин и Пеллетье — по 2.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владимир Крамник Пётр Свидлер
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15 апреля 2017, суббота
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