«Тюмень» и «Норильский Никель» одержали победы в 20-м туре ЧР по мини-футболу

В первом матче 20-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Тюмень» на своей площадке обыграла КПРФ со счётом 3:2. Дубль у хозяев оформил«Норильский Никель» на выезде взял верх над «Новой Генерацией» со счётом 2:1.«Тюмень» — «КПРФ» (Москва) – 3:2 (2:1).Голы: Милованов, 6, Батырёв, 8, 38 – Адри, 15, Гончаров, 29.«Новая Генерация» (Сыктывкар) – «Норильский Никель» — 1:2 (1:0).Голы: Прокушев, 23 – Филиппов, 45, Канивец, 48.