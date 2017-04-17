«Тюмень» и «Норильский Никель» одержали победы в 20-м туре ЧР по мини-футболу

В первом матче 20-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Тюмень» на своей площадке обыграла КПРФ со счётом 3:2. Дубль у хозяев оформил Андрей Батырев.
«Норильский Никель» на выезде взял верх над «Новой Генерацией» со счётом 2:1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 20-й тур. Первые матчи
«Тюмень» — «КПРФ» (Москва) – 3:2 (2:1).
Голы: Милованов, 6, Батырёв, 8, 38 – Адри, 15, Гончаров, 29.
«Новая Генерация» (Сыктывкар) – «Норильский Никель» — 1:2 (1:0).
Голы: Прокушев, 23 – Филиппов, 45, Канивец, 48.