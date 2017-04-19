Карякин сыграл благотворительный матч с соперником с тяжёлой формой ДЦП

Российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин провёл благотворительный матч через Интернет с Николаем Грудинкиным из Первоуральска, у которого тяжёлая форма ДЦП. Сергей и Николай сыграли три партии, в двух из которых сильнее был чемпион мира по блицу, а ещё одна завершилась вничью.

«Мне понравилось. Я рад, что согласился. Большое спасибо, что пригласили на игру», — приводит слова Карякина Pervo.

Кроме того, Сергей оценил молодого человека как сильного соперника и посоветовал Николаю работать дальше, но уже под руководством тренера. И через год пригласил его на матч-реванш.