«Дина» разгромила «Динамо» во втором матче 20-го тура ЧР по мини-футболу

Московская «Дина» во втором матче 20-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде разгромила подмосковное «Динамо» со счётом 7:2. Накануне сильнее были бело-голубые — 5:3.

Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков, а «Динамо» набрало в 28 встречах 56 баллов и располагается на четвёртой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

20-й тур. Второй матч

«Динамо» (Московская область) — «Дина» (Москва) — 2:7 (0:1)

Голы: Понкратов, 8 (0:1), Понкратов, 26 (0:2), Орлов, 30 (1:2), Асадов, 40 (1:3), Фукин, 42 (1:4, авт.), Абрамов, 43 (1:5), Хамадиев, 44 (1:6), Хамадиев, 47 (1:7), Бурков, 47 (2:7).