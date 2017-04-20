Российские борцы будут готовиться к Олимпиаде-2020 в Крыму

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на Ялтинском международном экономическом форуме заявил, что российские борцы будут готовиться к Олимпийским играм 2020 года в федеральном центре «Крымский» в Алуште. Проект центра подготовки «Крымский» включает строительство открытого 50-метрового бассейна, новой гостиницы, медицинского центра и универсального зала. Объём инвестиций из федерального бюджета на эти цели составит 2,2 млрд рублей. Сейчас база используется в подготовке взрослых сборных России по стрельбе из лука и регби-7, а молодёжные сборные России по спортивной борьбе получили в Алуште постоянную прописку.

«Российские борцы будут готовиться к следующей Олимпиаде в Алуште, в федеральном центре „Крымский“, который будет построен к этому времени. Он станет одной из основных баз для сборных России по вольной и греко-римской борьбе. Алушта — место силы для наших спортсменов, обладающее уникальным климатом, здесь тренировались в разные годы многие наши олимпийские чемпионы. Здесь спортсмены восстанавливаются после нагрузок быстрее, чем где бы то ни было, по себе это знаю», — цитирует Мамиашвили ТАСС.