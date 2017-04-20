Трамп раскритиковал материал NYT о встрече в Белом доме с футбольной командой

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес газеты New York Times, которая опубликовала не совсем корректный материал о встрече в Белом доме с футбольной командой «Нью-Инглэнд Пэтриотс», одержавшей победу в финале НФЛ над «Атланта Фэлконс» со счётом 34:28.

New York Times сравнила фотографии с аналогичной встречи в 2015 году, когда функции главы государства исполнял Барак Обама, при этом подчеркнув, что тогда на встрече присутствовало значительно больше спортсменов.

«Оплошавшая The New York Times, которая неправильно истолковывает меня в течение двух лет, попалась на большой лжи насчёт визита «Нью-Инглэнд Пэтриотс» в Белый дом», — написал Трамп у себя в «Твиттере».

Отреагировал на материал New York Times и сам клуб, который заявил, что в этот раз часть игроков просто заняла сидячие места на лужайке с южной стороны президентской резиденции.