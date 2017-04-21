Мутко: по методу Родченкова можно туринабол и в кофе найти

Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал метод выявления запрещённого вещества туринабол в допинг-пробах, разработанный бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

«Большинство нарушений, которые сейчас выявляются, определяются по ноу-хау, который разработал наш бывший директор лаборатории Родченков. Это его метод определения туринабола, из-за которого многие наши спортсмены сейчас страдают. Ряд спортсменов подали в суд на этот метод. Нельзя предвосхищать всё это, но есть эксперты, которые считают, что этот метод абсолютно некорректен. По этому методу можно найти туринабол в кофе и дисквалифицировать спортсмена.

Вы выступаете на Олимпиаде, завоёвываете медаль, вас тестируют, после этого вручают медаль. Проходит три года, и какими-то специальными методами вдруг устанавливают, что у вас был допинг. Это нонсенс. Бесполезно тут спорить, методы эти новые не объясняются", — цитирует Мутко «Р-Спорт».