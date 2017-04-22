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Ланкин — серебряный призёр ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

22 апреля 2017, суббота. 14:18. Другие

Россиянин Дмитрий Ланкин занял второе место в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже (Румыния). Золотую медаль завоевал местный гимнаст Мариан Драгулеску, опередивший Дмитрия на 0,034 балла. Обладателем бронзовой награды стал представитель Израиля Александр Шатилов, набравший 14,000 баллов.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж, Румыния
Мужчины. Вольные упражнения

1. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,500.
2. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,466.
3. Александр Шатилов (Израиль) – 14,000.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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