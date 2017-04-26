Губерниев: Шипулин из Пхёнчхана без личной золотой медали не вернётся

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил нынешний состав женской сборной России и выразил уверенность в том, что Антон Шипулин сможет завоевать золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Конечно, это поколение не уровня Сметаниной, Резцовой, Куклевой. Но оно боеспособное, с ним просто надо умело работать. Полагаю, Королькевич и Коновалов это смогут сделать. И стоит не забывать, что с ними ещё работает Загурский, этот Анастас Микоян нашего биатлона. Он работал со всеми главными тренерами, как говорится, от Ильича до Ильича. Николай Степанович прекрасный руководитель комплексно-научной группы.

Я уже говорил не раз, что Шипулин из Пхёнчхана без личной золотой медали не вернётся. Антон созрел для этого. У нас отличная мужская эстафетная команда. А кроме женской эстафеты есть ещё смешанная, где мы бронзовые призёры чемпионата мира. И считаю, что Бабиков и Цветков могут выиграть личную олимпийскую медаль", – цитирует Губерниева «Советский спорт».