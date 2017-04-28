ОКР ответил на призыв парламента Германии отстранить РФ от ОИ-2018

Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением в ответ на призыв представителя парламента Германии, председателя Комитета по делам спорта бундестага Дагмар Фрейтаг отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года.

«Фундаментальными принципами Олимпизма являются автономность и независимость спортивных организаций от любого влияния извне, а также недопустимость вмешательства государства в деятельность участников олимпийского движения, что нашло отражение и развитие, в том числе в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 16 октября 2014 года.

В этой связи ОКР рассматривает заявление официального представителя бундестага как грубое нарушение принципов, Олимпийской хартии и ООН и крайне обеспокоен попытками немецких парламентариев оказать давление на Международный олимпийский комитет с целью не допустить российских спортсменов к участию в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года.

Полагаем, что подобного рода заявления подрывают целостность международного олимпийского движения и направлены на дестабилизацию тех процессов, которые в настоящее время осуществляются в соответствии с Олимпийской хартией МОК.

Олимпийский комитет России считает, что коллективное наказание всех спортсменов из отдельно взятой страны является недопустимым и противоречит как правовым, так и этическим аспектам международного права и олимпийского движения.

Наказанию должны подвергнуться только те спортсмены, которые были уличены в применении допинга, и имеются соответствующие доказательства и решение компетентного органа спортивной юрисдикции», — говорится в заявлении ОКР.

Данное заявление направлено в бундестаг Федеративной Республики Германии, Немецкую олимпийскую спортивную конфедерацию, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).