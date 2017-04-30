Опытный российский наставник тренирует мужскую сборную Беларуси по биатлону

Женская сборная Беларуси по биатлону 5 мая в Раубичах начнёт первый в олимпийском сезоне подготовительный сбор. Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева присоединится к команде 20 мая и отправится вместе с ней в июне на сбор в Хохфильцен (Австрия).

Мужская команда с 10 апреля тренируется в Кировске под руководством рекомендованного тренерским советом на пост старшего тренера Василия Большакова и опытного наставника из России, имя которого пока не раскрывается, сообщает Sputnik.by. По данным источника, специалист пока не принял решения о работе в белорусской команде.