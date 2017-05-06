«Синара» выиграла у «Динамо» в первом матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» нанесла поражение подмосковному «Динамо» со счётом 7:6 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу, который состоялся на площадке бело-голубых.

Команды устроили настоящую перестрелку, которая уложилась в первые полчаса встречи. Оставшиеся 20 минут соперники, при минимальном преимуществе гостей, так и не смогли больше забить ни одного гола.

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Первые матчи

«Динамо» (Московская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 7:6 (5:6).

Голы: Нандо (6), Бурков (6), Робиньо (14), Фукин (19), Ари (25), Сучилин (29) — Аширов (1), Дёмин (5, 8), Герасимов (16), Сорокин (19), Агапов (20), Фахрутдинов (27).