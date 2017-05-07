Мини-футбольное «Динамо» сравняло счёт в четвертьфинальной серии с «Синарой»

Подмосковное «Динамо» на своей площадке в дополнительное время обыграло екатеринбургскую «Синару» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу со счётом 3:2. По ходу матча хозяева площадки вели 2:0, но гости сравняли счёт. Решающий гол на 54-й минуте забил Денис Бурков.

Накануне «Синара» одолела бело-голубых со счётом 8:6. После двух матчей счёт в серии равный – 1:1. Третий матч пройдёт в Екатеринбурге 10 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал

Второй матч

«Динамо» (Московская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:2 (д.в.)

Голы: Робиньо, 7, Нандо, 30, Бурков, 54 – Сорокин, 33, Герасимов, 50.