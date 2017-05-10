Коукалова: не думаю, что проблемы с допингом только у российских биатлонистов

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, отказавшаяся подать руку президенту Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу во время цветочной церемонии после спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене, прокомментировала этот эпизод и рассказала о своём отношении к допингу в биатлоне.

«Я не думаю, что проблемы с допингом только у российских биатлонистов. Большинство случаев касается именно их, но я бы не стала утверждать, что в других командах всё чисто. Помню, как я поздравляла подругу из сборной Германии с тем, что она улучшила свои результаты, и месяц спустя мы узнали, что на сдала положительный тест на допинг.

В конфликте с Бессебергом спортсмены были на моей стороны. Они также чувствуют, что мистер Бессеберг сосредоточен на себе и недостаточно внимания уделяет проблемам биатлонистов», — цитирует Коукалову Aktualne.