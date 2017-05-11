Олимпийская чемпионка Воробьёва попробовала себя в роли инспектора ГИБДД

Олимпийская чемпионка 2012 года по борьбе в категории до 72 кг, серебряный призёр Игр 2016 года в категории до 69 кг россиянка Наталья Воробьёва приняла участие в проекте Олимпийского комитета России «Звёздный челлендж». Титулованная спортсменка попробовала себя в роли инспектора ГИБДД.

Видео доступно на официальном канале Олимпийского комитета России в Youtube

“Сегодня с другой стороны посмотрела на это. Буду стараться аккуратнее ездить и не мешать работникам ГИБДД на дороге. Буду ездить 60 по городу», — сказала Воробьёва.