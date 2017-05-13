Непомнящий и Дин Лижень победили во 2-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

В Москве сыграны партии второго тура этапа Гран-при ФИДЕ. Две из девяти встреч завершились победой одного из соперников. Россиянин Ян Непомнящий черными взял верх над норвежцем Йоном Людвигом Хаммером. Еще один россиянин Эрнесто Инаркиев черными проиграл гроссмейстеру из Китая Дин Лижэнь.

Остальные партии завершились вничью:

Хоу Ифань (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5

Хикару Накамура (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5

Майкл Адамс (Англия) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Борис Гельфанд (Израиль) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 0,5:0,5

Петр Свидлер (Россия) – Салем Салех (ОАЭ) – 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) – Евгений Томашевский (Россия) – 0,5:0,5

Франциско Вальехо (Испания) – Пентала Харикришна (Индия) – 0,5:0,5

Положение после двух туров:

1-2. Хоу Ифань, Дин Лижэнь – по 1,5.

3-16. Грищук, Свидлер, Томашевский, Непомнящий, Адамс, Вашье-Лаграв, Накамура, Гири, Гельфанд, Раджабов, Вальехо, Мамедьяров, Салех, Харикришна – по 1.

17-18. Инаркиев, Хаммер – по 0,5.