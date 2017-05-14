Мутко: 17-18 мая совет учредителей ВАДА может принять решение по РУСАДА

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства 17-18 мая может принять решение, касающееся восстановления статуса Российского антидопингового агентства.

«17-18 мая пройдёт заседание совета учредителей ВАДА. Посмотрим, конечно, что там будет решено. Мы не можем предвосхищать события. Все вопросы, которые ВАДА ставило перед Россией, она добросовестно выполняет, нам скрывать нечего. Мы всегда говорили, что у нас никогда не было никаких программ, покрывающих спортсменов. В целом проблема допинга, к сожалению, имеет место – и не только у нас, но и во всём мире. Надеюсь, 17-18 мая определённое решение будет. Какое? Давайте подождём. Пока сложно сказать. Всё, что нужно, Россия добросовестно выполняет.

Пока сложно сказать, будет ли кто-то представлять Россию на этом заседании. Мы, конечно, хотели бы, чтобы были представители России, если наше досье будет рассматриваться. Пока ясности нет, но я не исключаю, что наши представители там будут. Кто – будем решать: или представители государства, или самого РУСАДА, или ОКР. Надеюсь, что в понедельник-вторник мы это уточним. Мы готовы к этому обсуждению», — цитирует Мутко «Р-Спорт».