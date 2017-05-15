Домрачева завершила первый сбор в Испании

Трёхкратная олимпийская чемпионка 2014 года, двукратная чемпионка мира (2012, 2013), обладательница Кубка мира — 2014/15 белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что завершила первый тренировочный сбор на Мальорке (Испания). Спортсменка находилась на сборе вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом и дочерью Ксенией.

«Первый сбор подошёл к концу… Пока мы заняты упаковкой велосипедов, рюкзаков, сумок, Ксеня уже собрала свой багаж и готова в путь домой», – написала Домрачева на своей странице в «Инстаграме».