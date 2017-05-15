КДК рассмотрит драку в ЧР по мини-футболу после матча «Тюмень» — «Газпром-Югра»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какой вопрос будет включён в повестку очередного заседания контрольно-дисциплинарного комитета по итогам матча плей-офф мини-футбольного чемпионата России между «Тюменью» и «Газпромом-Югра». В той встрече «Тюмень» нанесла поражение югорской команде со счётом 4:2, но в пятом матче серии сильнее оказался «Газпром-Югра» (4:2) и вышел в полуфинал плей-офф.

«В повестку дня мы включили вопрос об инциденте после матча мини-футбольных команд «Тюмень» — «Газпром-Югра», который состоялся 11 мая. После окончания игры там произошла драка», — рассказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.