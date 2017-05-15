Грищук: я сейчас абсолютно больной. Сделал ничью – и слава богу

Российский гроссмейстер Александр Грищук признался, что на этапе Гран-при FIDE в Москве у него возникли проблемы со здоровьем. В третьем туре Грищук сыграл вничью с Теймуром Раджабовым из Азербайджана.

«Я сейчас абсолютно больной, неважно себя чувствую. Сделал ничью – и слава богу. Можно сказать, что в меньшинстве пока не пропустил», – приводит слова Грищука «Газета.ru».

Лидером после третьего тура является китайский шахматист Дин Лижэнь (2,5 очка). Александр набрал 1,5 очка и делит места с 5-го по 14-е.