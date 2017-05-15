Крупорушников: для легкоатлетов создали систему премирования на стартах в РФ

Спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников рассказал о стартах летнего легкоатлетического сезона в России.

«Летний Гран-при начнётся командным чемпионатом России 25-26 мая в Адлере. Далее 10 июня состоятся Всероссийские соревнования в Ерино, 16 июня – Всероссийские соревнования в Жуковском. Следом Открытый чемпионат Московской области 24-25 июня в Жуковском. 1-2 июля наши главные соревнования сезона, если не брать чемпионат страны, мемориал Знаменских. Надеемся, будут другие форматы, которых не было до этого. 7 июля в Челябинске – Всероссийские соревнования памяти Нечеухина. И 14-15 июля пройдёт финал летнего Гран-при – Кубок России в Ерино.

Из-за того что на две недели раньше состоится в Жуковском МАКС, нам пришлось перенести чемпионат страны на более поздний срок. Но понятно, что это главный старт сезона.

Разработана также и схема премирования. За победу в каждом из этапов можно получить 70 тысяч рублей. Кроме того, будут оплачиваться победы в двух главных стартах. Дополнительно установлены пять бонусов, которые может получить любой атлет. Распределяться они будут по таблице IAAF, которая применяется в расчёте результатов в многоборье. 300 тысяч рублей получит атлет, набравший наибольшую сумму очков, 200 тысяч за второе место, 100 тысяч за третье, 70 тысяч за четвёртое и 30 тысяч за пятое», – рассказал Крупорушников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.