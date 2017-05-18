Команда Баженова победила на этапе КР по парусному спорту в классе «Микро»

В Воронеже прошёл этап Кубка России и третий этап Кубка Европы по парусному спорту в классе «Микро». Участие в регате приняли команды из Калининграда, Липецка, Москвы, Московской области, Таганрога, Челябинска и Воронежа. Европу представлял экипаж из Германии Йохана Ригельмана.

Команда Владимира Баженова из Липецка заняла первое место. Команда Марии Мищенко из Москвы продемонстрировала второй результат. Третьей стала команда Юрия Асташева (Москва), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.