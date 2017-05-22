Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выберут японские школьники

Выбор талисманов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио будут производить японские школьники, сообщает Inside the Games.

Ученикам всех японских школ предоставят на выбор несколько вариантов дизайна. Каждый класс выберет один из них, а после этого будут подведены итоги голосования. Голосование будет проходить с декабря 2017 года по январь 2018 года. Окончательный вариант талисманов будет объявлен в августе 2018 года.

Токио был объявлен столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года 7 сентября 2013 года. Также на проведение турниров претендовали Мадрид и Стамбул.