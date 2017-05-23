Допинг-проба российского ходока Дубровиной дала положительный результат

Допинг-проба российского ходока Алины Дубровиной дала положительный результат на остарин, сообщают «Известия». Проба была взята у неоднократной чемпионки России и победительница Кубка Европы дома, в Новосибирске, в декабре 2016 года.

После изучения всех обстоятельств, предшествовавших сдаче пробы, спортсменка за свой счёт проверила используемые пищевые добавки в антидопинговой лаборатории Минска. На данный момент Дубровина временно отстранена от участия в соревнованиях.

В феврале было объявлено об обнаружении остарина в пробе российской бегуньи Екатерины Высоцкой.