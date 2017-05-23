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Допинг-проба российского ходока Дубровиной дала положительный результат

23 мая 2017, вторник. 11:22. Другие

Допинг-проба российского ходока Алины Дубровиной дала положительный результат на остарин, сообщают «Известия». Проба была взята у неоднократной чемпионки России и победительница Кубка Европы дома, в Новосибирске, в декабре 2016 года.

После изучения всех обстоятельств, предшествовавших сдаче пробы, спортсменка за свой счёт проверила используемые пищевые добавки в антидопинговой лаборатории Минска. На данный момент Дубровина временно отстранена от участия в соревнованиях.

В феврале было объявлено об обнаружении остарина в пробе российской бегуньи Екатерины Высоцкой.

Источник: Известия Сообщить об ошибке
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