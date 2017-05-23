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Карелин: в региональном обществе не формируют положительный имидж борца

23 мая 2017, вторник. 14:28. Другие

Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин во время визита в Казань рассказал об основных трудностях, которые надо преодолеть, чтобы возродить утраченную школу борьбы в регионе. Карелин в рамках международного турнира «Всемирные игры юных соотечественников» провёл мастер-класс на «Дне самбо».

«Я отношу это к какой-то определённой организационной растерянности. Союза не стало, пропаганда исчезла, традиционный набор ценностей подвергся ревизии, если угодно – пересмотру. Всё настойчивее начали говорить о том, что правильнее заниматься там, где есть высокие бюджеты, дорогостоящие контракты. Поймите, я не противопоставляю один спорт другому. Вот, к примеру, баскетбол или волейбол, если брать ваш регион. Почему волейбол есть в Татарстане и мужской, и женский? Конечно, то, что делает Алекно, тренируя «Зенит», – это выше всяких похвал. Но почему в республике решили, что в игровые виды надо идти, а в борьбу не нужно? Отчасти, наверное, потому, что за победителей болеть всегда интересно и выгодно. И естественно, постепенно при такой политике борьба отходит на второй, если не на третий план.

Но это одна сторона вопроса. Я, например, считаю, подобные вопросы – это вопросы не только государственные, а в равной степени профсоюзные и общественные. В региональном обществе не формируют положительный имидж борца. Нет моды на занятия борьбой. Вот даже здесь. Если посмотреть: в этом зале борцов человек 15. Но все они ушли из вида спорта. Они носят на себе характерные стереотипные признаки борцов – толстые шеи, сломанные уши, да. Но работают-то они министрами, воротилами бизнеса, кем угодно. А на борьбу у них не хватает запала. И Татарстан не одинок в этом, я должен это признать", — цитирует Карелина «Татар-информ».

Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань Владимир Алекно
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