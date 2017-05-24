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Лисин: в России продают спортпит с допингом, это уровень Следственного комитета

24 мая 2017, среда. 00:47. Другие

Во вторник, 23 мая, стало известно, что допинг-проба российского ходока Алины Дубровиной дала положительный результат на остарин. В феврале было объявлено, что то же запрещённое вещество содержалось в организме бегуньи Екатерины Высоцкой. Обе спортсменки после известий о положительных допинг-пробах отправили свои пищевые добавки на экспертизу. Ситуацию «Чемпионату» прокомментировал представитель Дубровиной и Высоцкой Сергей Лисин.

«Алина и Катя сдали пробы в один и тот же день, 19 декабря, но в разных городах — Алина в Новосибирске, а Катя в Ульяновске. Пробы поступили на проверку в один и тот же день в одну и ту же лабораторию — в австрийский Зайберсдорф, результат сообщили 3 февраля, в обеих пробах нашли остарин.

Алина и Катя принимали спортивное питание разных производителей, у них не было ничего общего в списке принимаемых препаратов. Был у обеих экдистерон, но разных производителей. Катя Высоцкая свои пищевые добавки проверила первой, и там нашли остарин. Результаты Алины Дубровиной пришли только сейчас. Мало того, что в экдистероне совершенно другого производителя, не того, что был у Высоцкой, тоже нашли остарин, так ещё и в трибулусе, который принимала Дубровина, нашли марихуану.

Почтовый адрес производителя питания, которое принимала Дубровина, принадлежит американскому фармацевтическому гиганту “Eli Lilly & Company”, это адрес их штаб-квартиры. Их мы уже оповестили, о том, что в России продается непонятный спортпит с допингом, на упаковке которого указан их почтовый адрес. Сайты, указанные на упаковке, не работают, а доменные имена зарегистрированы на адреса в Новосибирске и Самаре. Наконец, штрих-код на упаковке одного из продуктов вообще принадлежит другой фирме — кстати, американской и реально существующей. В общем, понять где всё это производится, невозможно.

На мой взгляд, это уже уровень Следственного комитета, а не РУСАДА. Остарин, марихуана, поддельные реквизиты на упаковках… Как вообще это всё ввозится в Россию? И главное — кем?» — сказал Лисин.

Допинг-проба российского ходока Дубровиной дала положительный результат
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Допинг
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