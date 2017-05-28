«Кубань» второй год подряд выиграла Кубок Европейских чемпионов по регби-7

Победой «Кубани» завершился в Санкт-Петербурге Кубок европейских чемпионов по регби-7.

Во второй день соревнований «Кубань» в четвертьфинале обыграла хорватский клуб «Харк Младост» (54:0), а сборная Санкт-Петербурга уступила литовскому клубу «Балтрекс Шяуляй» (5:26). В полуфинале краснодарские регбисты взяли верх над французской командой «Медитерране XV» (26:7). В финале «Кубань» встречалась с РК «Женева» и одержала волевую победу со счётом 28:21. По ходу финального матча команда Александра Алексеенко трижды проигрывала, однако смогла не только сравнять счёт, но и вырвать победу на последних секундах встречи. Краснодарцы второй год подряд стали обладателями трофея.

Сборная Санкт-Петербурга заняла 7-е место, а молодёжная сборная Санкт-Петербурга закончила турнир на 9-м месте.