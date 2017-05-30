Российская VIS Sailing Team выиграла регату в Йере в классе SB20

В Йере (Франция) прошла традиционная Hyeres Series по парусному спорту, в рамках которой состоялся первый этап Grand Slam класса SB20. Победителем регаты, продолжавшейся три дня, стала российская команда VIS Sailing Team в составе Вадима Пушева, Тимура Сабирзянова и Александра Михайлова.

Второй результат продемонстрировала английская команда Xcelent. Тройку призёров замкнул молодёжный коллектив французской ассоциации парусного спорта, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.