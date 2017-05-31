Милосердова стала четвёртой на турнире по выездке в Словении

В Липице (Словения) прошёл международный турнир по выездке CDI3*, в котором приняла участие российская спортсменка Татьяна Милосердова. В Малом призе Милосердова на Флоренто Фортуна заняла четвёртое место с результатом 66,605%.

Победу одержала представительница Австрии Аманда Хартунг на Фьюерст Флиппер (68,158%). Второй стала её соотечественница Беттина Кендльбахер на Рубенс Рекаро (68,132%), третьей — бельгийка Лорин Понцелет на Андретти 13 (67,158%).

В рейтинге Международной федерации конного спорта Милосердова занимает 113-е место.