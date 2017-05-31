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ФСБР: призёр Олимпийских игр Махов пропустит ЧР и вернётся на ковёр в 2018 году

31 мая 2017, среда. 13:33. Другие

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов принял решение приостановить выступления на один сезон, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Спортсмен планирует вернуться на ковёр в 2018 году.

«После Олимпийских игр — 2016 Махов взял паузу, в которую серьёзно задумался о том, стоит ли продолжать выступать или закончить карьеру. После длительного перерыва он для себя решил сделать ещё один заход на олимпийский цикл. Билял уже приступил к тренировкам и поддерживает форму, но выступать на чемпионатах России ни в вольной борьбе, ни в греко-римской он в этом году не планирует. Сейчас у него в планах залечить все травмы и вернуться на ковёр в 2018 году», — говорится в сообщении.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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Билял Махов
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