«Газпром-Югра» повторно обыграл «Сибиряк» в серии за бронзу ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» нанёс поражение «Сибиряку» со счётом 3:2 во втором матче серии за третье место в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу, который состоялся в Новосибирске.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу югорчан. Третья встреча, которая в случае победы «Газпрома-Югра» может стать решающей, состоится 6 июня в Югорске.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Серия за третье место

Второй матч

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3 (2:2).

Голы: Талес (6), Волынюк (24) — Шаяхметов (16), Афанасьев (20), Котляров (41).