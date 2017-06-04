Главный тренер «Дины»: мы не заслуживали три поражения подряд

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе прокомментировал поражение своей команды в финальной серии чемпионата России с «Динамо» (0:3).

«Я думаю, сейчас уже можно говорить обо всей серии, потому что складывалась для нас она очень тяжело и неудачно. Мы имели возможности, мы имели все шансы для того, чтобы серия была другой по счёту. Я считаю, всё-таки мы не заслуживали три поражения подряд. Есть разные причины и факторы почему так случилось. Но в данный момент я хочу акцент сделать на другом: в составе «Дины» сегодня играют люди, которые могут служить примером всему миру по своим человеческим качествам в спортивной составляющей как профессионалы. Я каждый день, каждое мгновение проводил с ними в этом году, я понимал, что это сказка, и хотелось, чтобы она продолжалась. Эти люди – герои, эти люди заслуживают огромного уважения. И могу констатировать факт, что сегодня, да, формальное поражение для нас, мы прекратили бороться за титул. Но для нас внутри коллектива это была всё-таки победа. Почему? Потому что с таким коллективом можно думать только о победах и следующих титулах, которые могут быть уже в следующем году. Я очень надеюсь, что наша команда сохранится, наша команда будет усиливаться и будет прежде всего радовать наших болельщиков», — приводит слова Зоидзе пресс-служба АМФР.