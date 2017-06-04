В 2020 году пройдёт объединённый ЧМ в классическом и спринтерском многоборье

Международный союз конькобежцев принял решение о проведении, начиная с 2020 года, объединённого чемпионата мира в спринтерском и классическом многоборье, сообщает De Telegraaf. Город, которому предстоит принять соревнования в новом формате, будет определён позже.

Напомним, что в 2017 году в Херенвене впервые одновременно прошли соревнования в спринтерском и классическом многоборье. Херенвен также примет чемпионат мира – 2019 в спринте, а чемпионат мира в классическом многоборье в 2018 году пройдёт в Амстердаме.