Россиянка Левина выиграла обе гонки в одиночке на «Большой московской регате»

Стали известны победители «Большой московской регаты», которая проходила на гребном канале «Крылатское» в Москве с 2 по 4 июня. В соревнованиях принимали участие около 500 спортсменов из 12 стран.

Бронзовый призёр ОИ-2000 россиянка Юлия Левина победила в одиночке на дистанциях 500 метров и 2000 метров. У мужчин в финале на 500 м первенствовал Александр Лебедев, на 2000 м — Данил Соколов.

В парных двойках на дистанции 2000 м первенствовали Анастасия Логвин/Елена Лебедева и Илья Костылев/Алексей Чеперев. В соревнованиях парный двойках в легком весе победили Ольга Аркадова/Анна Блиновских и Василий Сташков/Кирилл Блиновских.

В соревнованиях двоек без рулевого у женщин победили Лиана Горгодзе/Жанна Ефременко (2000 м), Дарья Долец/Татьяна Куликова (500 м). У мужчин — Никита Соломонов/Дмитрий Миринов (2000 м) и представители Узбекистана Сафар Усманов и Шохжахон Нажмиев (500 м).

В соревнованиях парных четверок среди мужчин победу одержали Ростислав Дрожжачих, Данил Соколов, Иван Усцелемов и Денис Прибыл(2000 м). В соревнованиях четверок распашных без рулевого победили Александр Кузнецов, Максим Корнеев, Максим Круковский и Михаил Беликов.

В восьмерках с рулевым первыми стали Дмитрий Миронов, Александр Савкин, Виктор Мисюткин, Лев Гриценко, Евгений Дырдин, Юрий Пшеничников, Павел Соболев, Никита Соломонов и Юрий Черкалов (2000 м и 500 м).