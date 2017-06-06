Губернский: не могу сказать, что в МФК «Динамо» всё плохо, идёт погашение долгов

Президент МФК «Динамо» Андрей Губернский сообщил, что финансовое положение клуба нельзя назвать плохим. Действующий чемпион России подал заявку на участие в следующем розыгрыше Суперлиги.

«Динамо» не живёт на другой планете. Это касается не только нашего клуба, но и всей экономической ситуации. Я не знаю ни одного клуба, у которого всё очень хорошо, тем более в мини-футболе. Но я не могу сказать, что в «Динамо» всё плохо, идёт погашение долгов. У нас остался генеральный спонсор. И в ближайшее время он обещает полностью закрыть долги перед футболистами. Никто в этом не сомневается. И раньше были моменты, когда финансирование прерывалось.



Сейчас люди доказали, что «Динамо» – сильнейший клуб России. Надеюсь, появятся и новые спонсоры, которым не безразличен клуб и эмблема «Динамо». МФК «Динамо» подал заявку на участие в сезоне-2017/18, и 8 июня жеребьёвка. После 15 июня будем утверждать бюджет на следующий сезон. Также после этой даты будем переговаривать с футболистами, у которых закачиваются контракты», — цитирует Губернского «Р-Спорт».